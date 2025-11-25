«Эспаньол» обыграл «Севилью»

«Эспаньол» победил «Севилью» в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У хозяев забили испанские нападающие Пере Милья и Роберто Фернандес, у гостей — бразильский защитник Маркан.

«Эспаньол» с 21 очком после 13 игр занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» расположилась на 11-м месте — у команды 16 очков после 13 матчей.

В следующем матче Ла лиги «Эспаньол» 30 ноября сыграет в гостях с «Сельтой», «Севилья» в тот же день примет «Бетис».