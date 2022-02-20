«Севилья» в меньшинстве сыграла вничью с «Эспаньолом»

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче ла лиги

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) в матче 25-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне.

В составе гостей забитым мячом отметился Рафаэль Мир. У хозяев гол на счету Серхи Дардера.

Таким образом, «Севилья» набрала 51 очко и расположилась на втором месте в турнирной таблице. «Эспаньол» с 29 баллами идет на 13-й позиции.