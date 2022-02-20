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Сегодня, 17:59

«Севилья» в меньшинстве сыграла вничью с «Эспаньолом»

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» в матче ла лиги
Карен Саркисян
Корреспондент

«Севилья» сыграла вничью с «Эспаньолом» (1:1) в матче 25-го тура ла лиги.

Встреча проходила на стадионе «Корнелья-Эль Прат» в Барселоне.

В составе гостей забитым мячом отметился Рафаэль Мир. У хозяев гол на счету Серхи Дардера.

Таким образом, «Севилья» набрала 51 очко и расположилась на втором месте в турнирной таблице. «Эспаньол» с 29 баллами идет на 13-й позиции.

Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 16:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:1
Севилья
Голы
Мир, 36 (0:1), Дардер, 50 (1:1)
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Кабрера Хиль (Лорен Морон, 88) Гомес Дардер Вилена (Алейш Видаль, 72) Баре Эррера (Мелендо, 82) Пуадо (Эмбарба, 88) Рауль де Томас
Севилья
Буну Аугустинссон (Оливер Торрес, 57) Диегу Карлос Кунде Хоан Хордан (Ракитич, 56) Корона (Хесус Навас, 71) Дилэйни Фернанду Режес Окампос Мир (Эн-Несири, 71) Марсьяль (Гомес, 26)
Предупреждения
Рауль де Томас 29’, Пуадо 76’, Баре 81’, Алейш Видаль 90’  -  Аугустинссон 44’, Корона 47’, Кунде 69’, Окампос 85’
Удаления
Кунде 76’
Судьи
Фуэртес (Испания)

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс 2
Манчестер Юнайтед 2
2-й тайм

П2

22%

1.90

П2 и ТМ (5.5) - Да

19%

1.92

Обе забьют - да

15%

1.61
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус 1
Торино 1
Матч завершен

П1

29%

1.65

Ф1 (-1.0)

18%

2.12

ИТБ1 (1.5)

14%

1.88
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 2
Тоттенхэм 3
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.60

Обе забьют - да

16%

2.07

Ф1 (-1.5)

12%

1.85
Футбол
ФК Севилья
ФК Эспаньол
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 25 17 6 2 51-20 57
2
 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
5
 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
6
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
7
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 24 9 4 11 28-29 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 25 7 8 10 30-35 29
14
 Эльче 25 7 8 10 28-34 29
15
 Хетафе 25 6 8 11 24-28 26
16
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
17
 Гранада 25 5 9 11 27-40 24
18
 Кадис 25 3 11 11 21-39 20
19
 Алавес 25 5 5 15 19-42 20
20
 Леванте 24 2 8 14 24-50 14
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18.02 23:00
Эльче – Р. Вальекано
 2 : 1
19.02 16:00
Гранада – Вильярреал
 1 : 4
19.02 18:15
Осасуна – Атлетико
 0 : 3
19.02 20:30
Кадис – Хетафе
 1 : 1
19.02 23:00
Реал – Алавес
 3 : 0
20.02 16:00
Эспаньол – Севилья
 1 : 1
20.02 18:15
Валенсия – Барселона
 - : -
20.02 20:30
Бетис – Мальорка
 - : -
20.02 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
 - : -
21.02 23:00
Сельта – Леванте
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 18
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 13
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 8
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 6
И К Ж
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 20 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 23 1 4
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