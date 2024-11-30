«Эспаньол» победил «Сельту» и прервал четырехматчевую серию поражений в ла лиге

«Эспаньол» обыграл «Сельту» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У хозяев голами в этой игре отметились Ирвин Кардона, Леандро Кабрера и Валид Кеддира. Единственный забитый мяч гостей на счету Яго Аспаса.

«Эспаньол» прервал серию из четырех поражений подряд в ла лиге. Команда с 13 очками располагается на 18-й позиции в турнирной таблице. «Сельта» (18) идет на 11-й строчке.