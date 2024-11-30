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«Эспаньол» победил «Сельту» и прервал четырехматчевую серию поражений в ла лиге

Алина Савинова
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«Эспаньол» обыграл «Сельту» в домашнем матче 15-го тура чемпионата Испании — 3:1.

У хозяев голами в этой игре отметились Ирвин Кардона, Леандро Кабрера и Валид Кеддира. Единственный забитый мяч гостей на счету Яго Аспаса.

«Эспаньол» прервал серию из четырех поражений подряд в ла лиге. Команда с 13 очками располагается на 18-й позиции в турнирной таблице. «Сельта» (18) идет на 11-й строчке.

Испания. Ла Лига. 15-й тур
30 нояб, 20:30. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
3:1
Сельта

Футбол
ФК Сельта
ФК Эспаньол
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«Барселона» в домашнем матче проиграла «Лас-Пальмасу»
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 15 11 1 3 43-16 34
2
 Реал 13 9 3 1 28-11 30
3
 Атлетико 14 8 5 1 21-8 29
4
 Вильярреал 13 7 4 2 25-21 25
5
 Мальорка 15 7 3 5 15-13 24
6
 Атлетик 14 6 5 3 20-13 23
7
 Осасуна 14 6 4 4 19-22 22
8
 Жирона 14 6 3 5 20-18 21
9
 Бетис 14 5 5 4 16-16 20
10
 Р. Сосьедад 14 5 3 6 11-11 18
11
 Сельта 15 5 3 7 23-27 18
12
 Севилья 14 5 3 6 13-18 18
13
 Р. Вальекано 13 4 4 5 13-14 16
14
 Леганес 15 3 6 6 14-20 15
15
 Лас-Пальмас 15 4 3 8 20-26 15
16
 Алавес 15 4 2 9 16-25 14
17
 Хетафе 14 2 7 5 10-11 13
18
 Эспаньол 14 4 1 9 15-27 13
19
 Валенсия 13 2 4 7 13-21 10
20
 Вальядолид 14 2 3 9 10-27 9
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Мальорка – Валенсия
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30.11 16:00
Барселона – Лас-Пальмас
 1 : 2
30.11 18:15
Алавес – Леганес
 1 : 1
30.11 20:30
Эспаньол – Сельта
 3 : 1
30.11 23:00
Вальядолид – Атлетико
 - : -
1.12 16:00
Вильярреал – Жирона
 - : -
1.12 18:15
Реал – Хетафе
 - : -
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Р. Вальекано – Атлетик
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