«Эспаньол» с минимальным счетом победил «Сельту»

«Эспаньол» с минимальным счетом победил «Сельту» в матче 31-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором победного мяча стал нападающий У Лэй, который отличился на 89-й минуте.

«Эспаньол» набрал 39 очков и обошел «Сельту», поднявшись на 11-е место в турнирной таблице. «Сельта» идет на 12-й строчке (36 очков).