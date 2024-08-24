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«Эспаньол» — «Реал Сосьедад»: смотреть трансляцию матча ла лиги Испании

Трансляция матча «Эспаньол» — «Реал Сосьедад» начнется в 22:25 мск
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

«Эспаньол» примет «Реал Сосьедад» в матче 2-го тура испанской примеры в субботу, 24 августа. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
24 авг, 22:30. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Реал Сосьедад

Встречу в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга, начнется за пять минут до игры.

В 1-м туре ла лиги «Эспаньол» уступил «Вальядолиду» со счетом 0:1, а «Реал Сосьедад» проиграл «Райо Вальекано» (1:2).

В сезоне-2023/24 «Реал Сосьедад» занял шестое место в чемпионате Испании, набрав 60 очков в 38 матчах. «Эспаньол» проводил сезон в сегунде, где занял четвертое место, набрав 69 баллов в 42 турах. В стыковых матчах команда обыграла хиконский «Спортинг» (1:0 по сумме двух встреч) и «Реал Овьедо» (2:1).

Футбол
ФК Реал Сосьедад
ФК Эспаньол
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«Осасуна» обыграла «Мальорку» в ла лиге
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
3
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
4
 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
5
 Р. Вальекано 1 1 0 0 2-1 3
6
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
7
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
8
 Хетафе 1 0 1 0 1-1 1
9
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Атлетик 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
14
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
15
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
16
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
17
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
18
 Р. Сосьедад 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 1 0 0 1 0-1 0
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 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 - : -
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 - : -
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
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25.08 18:00
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