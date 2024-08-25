«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» в матче ла лиги

«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эспаньол» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Стейдж Фронт Стэдиум».

Единственный гол забил Такэфуса Кубо на 80-й минуте.

«Реал Сосьедад» набрал 3 очка в двух матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» (0) находится на 19-й строчке.

В другом матче 2-го тура ла лиги «Хетафе» и «Райо Вальекано» сыграли вничью — 0:0.

«Хетафе» с 2 баллами занимает восьмое место в таблице, «Райо Вальекано» (4) — на четвертой строчке.