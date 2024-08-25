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Сегодня, 00:30

«Реал Сосьедад» победил «Эспаньол» в матче ла лиги

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Реал Сосьедад» на выезде обыграл «Эспаньол» в матче 2-го тура чемпионата Испании — 1:0. Встреча прошла на стадионе «Стейдж Фронт Стэдиум».

Единственный гол забил Такэфуса Кубо на 80-й минуте.

«Реал Сосьедад» набрал 3 очка в двух матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице ла лиги. «Эспаньол» (0) находится на 19-й строчке.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
24 авг, 22:30. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
0:1
Реал Сосьедад

В другом матче 2-го тура ла лиги «Хетафе» и «Райо Вальекано» сыграли вничью — 0:0.

«Хетафе» с 2 баллами занимает восьмое место в таблице, «Райо Вальекано» (4) — на четвертой строчке.

Испания. Ла Лига. 2-й тур
24 авг, 22:30. Coliseum Alfonso Perez (Хетафе)
Хетафе
0:0
Райо Вальекано

Источник: Таблица ла лиги
ФК Райо Вальекано
ФК Реал Сосьедад
ФК Хетафе
ФК Эспаньол
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Сельта 2 2 0 0 5-2 6
2
 Барселона 2 2 0 0 4-2 6
3
 Вильярреал 2 1 1 0 4-3 4
4
 Осасуна 2 1 1 0 2-1 4
5
 Р. Вальекано 2 1 1 0 2-1 4
6
 Вальядолид 1 1 0 0 1-0 3
7
 Р. Сосьедад 2 1 0 1 2-2 3
8
 Хетафе 2 0 2 0 1-1 2
9
 Лас-Пальмас 1 0 1 0 2-2 1
10
 Жирона 1 0 1 0 1-1 1
11
 Бетис 1 0 1 0 1-1 1
12
 Реал 1 0 1 0 1-1 1
13
 Севилья 2 0 1 1 3-4 1
14
 Мальорка 2 0 1 1 1-2 1
15
 Атлетико 1 0 1 0 2-2 1
16
 Леганес 1 0 1 0 1-1 1
17
 Атлетик 2 0 1 1 2-3 1
18
 Алавес 1 0 0 1 1-2 0
19
 Эспаньол 2 0 0 2 0-2 0
20
 Валенсия 2 0 0 2 2-5 0
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38 тур
23.08 20:00
Сельта – Валенсия
 3 : 1
23.08 22:30
Севилья – Вильярреал
 1 : 2
24.08 18:00
Осасуна – Мальорка
 1 : 0
24.08 20:00
Барселона – Атлетик
 2 : 1
24.08 22:30
Хетафе – Р. Вальекано
 0 : 0
24.08 22:30
Эспаньол – Р. Сосьедад
 0 : 1
25.08 18:00
Реал – Вальядолид
 - : -
25.08 20:00
Леганес – Лас-Пальмас
 - : -
25.08 20:15
Алавес – Бетис
 - : -
25.08 22:30
Атлетико – Жирона
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 3
Яго Аспас

Яго Аспас

Сельта

 2
Арно Груневелд

Арно Груневелд

Вильярреал

 2
П
Икер Альмена

Икер Альмена

Жирона

 1
Пабло Барриос

Пабло Барриос

Атлетико

 1
Антонио Бланко

Антонио Бланко

Алавес

 1
И К Ж
Ферлан Менди

Ферлан Менди

Реал

 1 1 0
Дамьян Родригес

Дамьян Родригес

Сельта

 2 0 2
Пау Кубарси

Пау Кубарси

Барселона

 2 0 2
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