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Сегодня, 21:30

«Эспаньол» — «Реал»: смотреть трансляцию матча ла лиги

«Эспаньол» и «Реал» встретятся в матче чемпионата Испании
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Эспаньол» и «Реал» встретятся в матче 22-го тура испанской ла лиги в субботу, 1 февраля. Игра пойдет на стадионе «RCDE» в Корнелье-де-Льобертаг и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru (бесплатно) и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Эспаньол» — «Реал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 22-й тур.
01 февр, 23:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
Реал

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 49 очками. «Эспаньол» находится на 18-м месте с 20 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой мадридцев со счетом 4:1.

Футбол
ФК Реал
ФК Эспаньол
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«Вильярреал» дома разгромил «Вальядолид»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 22 10 7 5 44-33 37
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Севилья 22 7 7 8 24-30 28
10
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
11
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
12
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 22 5 9 8 17-17 24
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
18
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
19
 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
20
 Вальядолид 22 4 3 15 15-47 15
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38 тур
31.01 23:00
Леганес – Р. Вальекано
 0 : 1
1.02 16:00
Хетафе – Севилья
 0 : 0
1.02 18:15
Вильярреал – Вальядолид
 5 : 1
1.02 20:30
Атлетико – Мальорка
 - : -
1.02 23:00
Эспаньол – Реал
 - : -
2.02 16:00
Барселона – Алавес
 - : -
2.02 18:15
Валенсия – Сельта
 - : -
2.02 20:30
Осасуна – Р. Сосьедад
 - : -
2.02 23:00
Бетис – Атлетик
 - : -
3.02 23:00
Жирона – Лас-Пальмас
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 17
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 15
Рафинья

Рафинья

Барселона

 12
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 6
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
И К Ж
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 16 2 1
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 18 1 3
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 18 1 7
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