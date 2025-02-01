«Эспаньол» и «Реал» встретятся в матче 22-го тура испанской ла лиги в субботу, 1 февраля. Игра пойдет на стадионе «RCDE» в Корнелье-де-Льобертаг и начнется в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет также доступна на сайте matchtv.ru (бесплатно) и онлайн-платформах «Okko» и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции федерального канала).

Ключевые события игры «Эспаньол» — «Реал» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Испания. Ла Лига. 22-й тур.

01 февр, 23:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)

«Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании с 49 очками. «Эспаньол» находится на 18-м месте с 20 очками. Встреча команд в первом круге завершилась победой мадридцев со счетом 4:1.