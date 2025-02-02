«Реал» проиграл «Эспаньолу» и потерпел первое поражение в ла лиге в 2025 году

«Реал» на выезде уступил «Эспаньолу» в матче 22-го тура испанской ла лиги — 0:1.

Единственный гол на 85-й минуте забил защитник хозяев Карлос Ромеро.

«Реал» (49 очков) продолжает лидировать в ла лиге. Команда Карло Анчелотти уступила в чемпионате впервые в 2025 году. До этого мадридцы в последний раз 4 декабря проиграли «Атлетику» из Бильбао в 19-м туре.

«Эспаньол» (23) поднялся на 17-е место в турнирной таблице.