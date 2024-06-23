«Эспаньол» вернулся в ла лигу

«Эспаньол» дома обыграл «Реал Овьедо» в ответном матче финала стыков за выход в ла лигу — 2:0. Первая встреча завершилась поражение каталонцев — 0:1.

Во втором матче дубль оформил Хави Пуадо.

«Эспаньол» вернулся в ла лигу. Также в высший дивизион чемпионата Испании пробились «Леганес» и «Вальядолид».