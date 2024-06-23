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Сегодня, 21:30

«Эспаньол» вернулся в ла лигу

Руслан Минаев
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«Эспаньол» дома обыграл «Реал Овьедо» в ответном матче финала стыков за выход в ла лигу — 2:0. Первая встреча завершилась поражение каталонцев — 0:1.

Во втором матче дубль оформил Хави Пуадо.

«Эспаньол» вернулся в ла лигу. Также в высший дивизион чемпионата Испании пробились «Леганес» и «Вальядолид».

ФК Овьедо
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13
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
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 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
15
 Мальорка 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лас-Пальмас 0 0 0 0 0-0 0
17
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