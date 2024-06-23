«Эспаньол» вернулся в ла лигу
«Эспаньол» дома обыграл «Реал Овьедо» в ответном матче финала стыков за выход в ла лигу — 2:0. Первая встреча завершилась поражение каталонцев — 0:1.
Во втором матче дубль оформил Хави Пуадо.
«Эспаньол» вернулся в ла лигу. Также в высший дивизион чемпионата Испании пробились «Леганес» и «Вальядолид».
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1
|Реал
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2
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Жирона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Мальорка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Лас-Пальмас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Р. Вальекано
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Леганес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Вальядолид
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|18.08
|00:00
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Атлетик – Хетафе
|- : -
|18.08
|00:00
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Бетис – Жирона
|- : -
|18.08
|00:00
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Мальорка – Реал
|- : -
|18.08
|00:00
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Лас-Пальмас – Севилья
|- : -
|18.08
|00:00
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Вильярреал – Атлетико
|- : -
|18.08
|00:00
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Валенсия – Барселона
|- : -
|18.08
|00:00
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Р. Сосьедад – Р. Вальекано
|- : -
|18.08
|00:00
|
Сельта – Алавес
|- : -
|18.08
|00:00
|
Осасуна – Леганес
|- : -
|18.08
|00:00
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Вальядолид –
|- : -
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