«Эспаньол» проиграл «Леганесу» и занимает последнее место в ла лиге

«Леганес» обыграл «Эспаньол» (2:0) в матче 18-го тура чемпионата Испании.

В составе победителей отличились Мартин Брэйтуэйт и Юссеф Эн-Несири.

«Эспаньол» с десятью очками занимает последнее, 20-е место в ла лиге. У «Леганеса» 13 очков и 19-е место.

В следующем туре «Эспаньол» примет «Барселону», а «Леганес» на выезде сыграет с «Вальядолидом».

Чемпионат Испании. Ла лига

18-й тур

«Леганес» — «Эспаньол» — 2:0 (1:0)

Голы: Брэйтуэйт, 11 (1:0). Эн-Несири, 54 (2:0).

«Леганес»: Куэльяр, Росалес, Омеруо, Сильва, Родригес, Авазьем, Рубен Перес, Меса (Арнаис, 86), Оскар Родригес (Ривера, 83), Брэйтуэйт, Эн-Несири (Каррильо, 90).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Вила, Эспиноса, Давид Лопес, Калеро, Гомес, Гранеро (Феррейра, 62), Дардер, Рока (Педроса, 84), Кальери, Кампусано (У Лэй, 78).

Предупреждения: Калеро, 25. Гранеро, 45+1. Авазьем, 68. Рока, 74. Вила, 76. Феррейра, 90+3. Давид Лопес, 90+4.

Судья: Альберола Рохас.

22 декабря. Леганес. Стадион «Бутарке»