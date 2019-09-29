«Эспаньол» перед матчем с ЦСКА проиграл «Вальядолиду»

«Эспаньол» уступил «Вальядолиду» (0:2) в матче седьмого тура чемпионата Испании.

Первый мяч на 26-й минуте с пенальти забил Мичел. На 65-й минуте у хозяев был удален Фернандо Калеро. В концовке игры отличился Оскар Планьо.

«Эспаньол» с пятью очками занимает 18-е место. У «Вальядолида» девять очков и десятая позиция. В следующем туре «Эспаньол» на выезде сыграет с «Мальоркой», а «Вальядолид» примет «Атлетико».

3 октября «Эспаньол» в гостях сыграет с ЦСКА в матче Лиги Европы. Начало в 19.55 по московскому времени.

Чемпионат Испании. Ла лига

7-й тур

«Эспаньол» — «Вальядолид» — 0:2 (0:1)

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