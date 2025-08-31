«Эспаньол» обыграл «Осасуну» благодаря единственному голу Ромеро

«Эспаньол» на своем поле победил «Осасуну» в матче 3-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Единственный гол в игре забил Карлос Ромеро, который отличился на 53-й минуте.

«Эспаньол» с 7 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице ла лиги. У «Осасуны» 3 балла и 13-я строчка.

Следующий матч в чемпионате Испании «Эспаньол» проведет 15 сентября против «Мальорки», «Осасуна» днем ранее встретится с «Райо Вальекано».