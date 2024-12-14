«Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью в ла лиге
«Эспаньол» дома сыграл вничью с «Осасуной» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 0:0.
«Осасуна» (25 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Эспаньол» (14) идет 18-м в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|17
|12
|2
|3
|50-19
|38
|
2
|Реал
|16
|11
|3
|2
|34-13
|36
|
3
|Атлетико
|16
|10
|5
|1
|30-11
|35
|
4
|Атлетик
|17
|9
|5
|3
|26-15
|32
|
5
|Вильярреал
|15
|7
|5
|3
|27-25
|26
|
6
|Осасуна
|17
|6
|7
|4
|22-25
|25
|
7
|Мальорка
|17
|7
|3
|7
|16-20
|24
|
8
|Р. Сосьедад
|16
|7
|3
|6
|16-11
|24
|
9
|Жирона
|16
|6
|4
|6
|22-23
|22
|
10
|Сельта
|16
|6
|3
|7
|25-27
|21
|
11
|Бетис
|16
|5
|6
|5
|18-20
|21
|
12
|Севилья
|16
|5
|4
|7
|17-23
|19
|
13
|Р. Вальекано
|15
|5
|4
|6
|15-16
|19
|
14
|Лас-Пальмас
|16
|5
|3
|8
|22-27
|18
|
15
|Хетафе
|16
|3
|7
|6
|11-13
|16
|
16
|Алавес
|16
|4
|3
|9
|18-27
|15
|
17
|Леганес
|16
|3
|6
|7
|14-23
|15
|
18
|Эспаньол
|16
|4
|2
|10
|15-28
|14
|
19
|Вальядолид
|17
|3
|3
|11
|12-34
|12
|
20
|Валенсия
|15
|2
|4
|9
|13-23
|10
Результаты / календарь
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38 тур
|13.12
|23:00
|
Вальядолид – Валенсия
|1 : 0
|14.12
|16:00
|
Эспаньол – Осасуна
|0 : 0
|14.12
|18:15
|
Мальорка – Жирона
|- : -
|14.12
|20:30
|
Севилья – Сельта
|- : -
|14.12
|23:00
|
Р. Вальекано – Реал
|- : -
|15.12
|16:00
|
Атлетико – Хетафе
|- : -
|15.12
|18:15
|
Алавес – Атлетик
|- : -
|15.12
|20:30
|
Р. Сосьедад – Лас-Пальмас
|- : -
|15.12
|20:30
|
Вильярреал – Бетис
|- : -
|15.12
|23:00
|
Барселона – Леганес
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|16
|
|
Рафинья
Барселона
|11
|
|
Анте Будимир
Осасуна
|10
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Унаи Лопес
Райо Вальекано
|13
|1
|5
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|13
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|14
|1
|4
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