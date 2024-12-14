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Сегодня, 17:59

«Эспаньол» и «Осасуна» сыграли вничью в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Эспаньол» дома сыграл вничью с «Осасуной» в матче 17-го тура испанской ла лиги — 0:0.

«Осасуна» (25 очков) занимает шестое место в ла лиге. «Эспаньол» (14) идет 18-м в турнирной таблице.

Испания. Ла Лига. 17-й тур
14 дек, 16:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
0:0
Осасуна

Источник: Таблица ла лиги
Футбол
ФК Осасуна
ФК Эспаньол
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 17 12 2 3 50-19 38
2
 Реал 16 11 3 2 34-13 36
3
 Атлетико 16 10 5 1 30-11 35
4
 Атлетик 17 9 5 3 26-15 32
5
 Вильярреал 15 7 5 3 27-25 26
6
 Осасуна 17 6 7 4 22-25 25
7
 Мальорка 17 7 3 7 16-20 24
8
 Р. Сосьедад 16 7 3 6 16-11 24
9
 Жирона 16 6 4 6 22-23 22
10
 Сельта 16 6 3 7 25-27 21
11
 Бетис 16 5 6 5 18-20 21
12
 Севилья 16 5 4 7 17-23 19
13
 Р. Вальекано 15 5 4 6 15-16 19
14
 Лас-Пальмас 16 5 3 8 22-27 18
15
 Хетафе 16 3 7 6 11-13 16
16
 Алавес 16 4 3 9 18-27 15
17
 Леганес 16 3 6 7 14-23 15
18
 Эспаньол 16 4 2 10 15-28 14
19
 Вальядолид 17 3 3 11 12-34 12
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13.12 23:00
Вальядолид – Валенсия
 1 : 0
14.12 16:00
Эспаньол – Осасуна
 0 : 0
14.12 18:15
Мальорка – Жирона
 - : -
14.12 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
14.12 23:00
Р. Вальекано – Реал
 - : -
15.12 16:00
Атлетико – Хетафе
 - : -
15.12 18:15
Алавес – Атлетик
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 16
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Рафинья

Барселона

 11
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Анте Будимир

Осасуна

 10
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 9
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 5
И К Ж
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Унаи Лопес

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 13 1 5
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