«Эспаньол» одержал 1000 побед в ла лиге

«Эспаньол» в домашнем матче 9-го тура ла лиги победил «Мальорку» — 2:1.

Клуб из Барселоны одержал 1000-ю победу в чемпионатах Испании и стал седьмым клубом, который преодолел эту отметку.

Ранее 1000 побед в ла лиге одержали «Севилья» (1110), «Валенсия» (1284), «Атлетик» (1307), «Атлетико» (1402), «Барселона» (1766) и «Реал» (1826).

После 9 туров чемпионата Испании в сезоне-2024/25 «Эспаньол» набрал 10 очков и занимает 11-е место.