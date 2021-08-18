«Эспаньол» объявил о переходе экс-защитника «Барселоны» Видаля

«Эспаньол» на своем официальном сайте объявил о переходе в команду защитника Алейша Видаля. Контракт с 31-летним испанцем рассчитан до конца июня 2023 года и включается опцию продления еще на один сезон.

Видаль перешел в «Эспаньол» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Севилью» в период с августа 2018 года по июль 2021 года, куда перешел из «Барселоны».