«Эспаньол» не сможет рассчитывать на Коршья еще два месяца

Защитник «Эспаньола» Себастьян Коршья перенес операцию на колене. Как сообщает AFP, восстановление 29-летнего француза займет не менее двух месяцев.

Коршья получил травму колена еще в начале сентября, но до последнего лечился без хирургического вмешательства. Посоветовавшись с клубом, Коршья решился на операцию, которая прошла успешно.

В нынешнем сезоне Коршья, арендованный у «Севильи», провел семь матчей.