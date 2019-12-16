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Новости   //    Футбол   //    Испания

«Эспаньол» не сможет рассчитывать на Коршья еще два месяца

12:24
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Защитник «Эспаньола» Себастьян Коршья перенес операцию на колене. Как сообщает AFP, восстановление 29-летнего француза займет не менее двух месяцев.

Коршья получил травму колена еще в начале сентября, но до последнего лечился без хирургического вмешательства. Посоветовавшись с клубом, Коршья решился на операцию, которая прошла успешно.

В нынешнем сезоне Коршья, арендованный у «Севильи», провел семь матчей.

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