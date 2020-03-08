«Эспаньол» на выезде уступил «Осасуне». В воротах гостей сыграл защитник

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Осасуна» обыграла «Эспаньол» со счетом 1:0. Отметим, что на 83-й минуте встречи у гостей был удален вратарь, а замен уже не осталось, поэтому в воротах играл на последних минутах играл защитник Леандро Кабрера.

Чемпионат Испании. Лига 1

27-й тур

«Осасуна» — «Эспаньол» — 1:0 (0:0)

Гол: Торрес, 51 — с пенальти.

«Осасуна»: Мартинес, Ронкалья, Эступиньян, Дав. Гарсия, Эрнандес, Ойер, Брашанац, Торрес, Р.Гарсия (Видаль, 90), Барха (Иньиго Перес, 64), Гальего (Кардона, 78).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Вила, Хави Лопес (Гомес, 75), Эспиноса, Давид Лопес, Виктор Санчес, Дардер, У Лэй (Кальери, 46), Эмбарба (Мелендо, 69), Рауль де Томас.

Предупреждения: Диего Лопес, 60. Кальери, 73. Р.Гарсия, 77. Ойер, 88. Иньиго Перес, 90+4.

Удаление: Диего Лопес, 83.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

8 марта. Памплона. Стадион «Эль Садар».