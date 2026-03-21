«Эспаньол» проиграл «Хетафе» и продлил серию без побед до 12 матчей

«Хетафе» на выезде победил «Эспаньол» в матче 29-го тура испанской Ла лиги — 2:1.

По голу у гостей в конце первого тайма забили Мауро Арамбарри (45+3-я минута) и Домингуш Дуарте (45+7-я).

Единственный гол хозяев на счету Роберто Фернандеса (68-я).

Чемпионат Испании. Ла лига. 29-й тур.

21 марта, 18:15. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)

«Хетафе» (38 очков) поднялся на восьмое место в Ла лиге, обойдя «Эспаньол» (37 очков), который продлил серию без побед до 12 матчей и опустился на девятую позицию.

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