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25 октября 2025, 19:10

Гол Ромеро принес «Эспаньолу» победу над «Эльче»

Алина Савинова

«Эспаньол» дома обыграл «Эльче» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного гола стал Карлос Ромеро, который забил на 47-й минуте.

«Эспаньол» набрал 18 очков и вышел на третье место в турнирной таблице ла лиги. У «Эльче» 14 баллов и седьмая строчка.

«Эспаньол» следующий матч проведет на выезде против «Алавеса», а «Эльче» — в гостях против «Барселоны». Обе игры состоятся 2 ноября.

Чемпионат Испании. Ла лига. 10-й тур.
25 октября 2025, 17:15. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:0
Эльче

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«Атлетик» уступил «Хетафе» в домашнем матче
Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Алавес 1 1 0 0 3-0 3
2
 Севилья 1 1 0 0 2-1 3
3
 Расинг 1 0 1 0 2-2 1
4
 Вильярреал 1 0 1 0 2-2 1
5
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
6
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
7
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
8
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
9
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
10
 Малага 0 0 0 0 0-0 0
11
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
12
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
13
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
14
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
16
 Барселона 0 0 0 0 0-0 0
17
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
18
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
19
 Р. Вальекано 1 0 0 1 1-2 0
20
 Хетафе 1 0 0 1 0-3 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе 3 : 0
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано 2 : 1
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал 2 : 2
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 21:30 Сельта – Осасуна - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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Г
Ривера Альваро Гарсия
Ривера Альваро Гарсия

Райо Вальекано

 1
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 1
Микель Родригес
Микель Родригес

Алавес

 1
П
Мариано Диас
Мариано Диас

Алавес

 2
И К Ж
Кико Фемения
Кико Фемения

Хетафе

 1 1 0
Кике Салас
Кике Салас

Севилья

 1 1 0
Люсьен Агуме
Люсьен Агуме

Севилья

 1 0 1
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