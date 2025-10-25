Гол Ромеро принес «Эспаньолу» победу над «Эльче»

«Эспаньол» дома обыграл «Эльче» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Автором единственного гола стал Карлос Ромеро, который забил на 47-й минуте.

«Эспаньол» набрал 18 очков и вышел на третье место в турнирной таблице ла лиги. У «Эльче» 14 баллов и седьмая строчка.

«Эспаньол» следующий матч проведет на выезде против «Алавеса», а «Эльче» — в гостях против «Барселоны». Обе игры состоятся 2 ноября.