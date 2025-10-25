Гол Ромеро принес «Эспаньолу» победу над «Эльче»
«Эспаньол» дома обыграл «Эльче» в матче 10-го тура чемпионата Испании — 1:0.
Автором единственного гола стал Карлос Ромеро, который забил на 47-й минуте.
«Эспаньол» набрал 18 очков и вышел на третье место в турнирной таблице ла лиги. У «Эльче» 14 баллов и седьмая строчка.
«Эспаньол» следующий матч проведет на выезде против «Алавеса», а «Эльче» — в гостях против «Барселоны». Обе игры состоятся 2 ноября.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алавес
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
2
|Севилья
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
3
|Расинг
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
4
|Вильярреал
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Атлетик
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Р. Сосьедад
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Реал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Барселона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Валенсия
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Р. Вальекано
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
20
|Хетафе
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Результаты / календарь
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38 тур
|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|3 : 0
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|2 : 1
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|2 : 2
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|21:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ривера Альваро Гарсия
Райо Вальекано
|1
|
|
Мариано Диас
Алавес
|1
|
|
Микель Родригес
Алавес
|1
|П
|
|
Мариано Диас
Алавес
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Кико Фемения
Хетафе
|1
|1
|0
|
|
Кике Салас
Севилья
|1
|1
|0
|
|
Люсьен Агуме
Севилья
|1
|0
|1
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Судейство
14 авг 20:00
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