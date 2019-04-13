"Эспаньол" дома обыграл "Алавес"

"Эспаньол" обыграл "Алавес" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании (2:1).

Голом в составе хозяев отметился защитник Адрия Педроса. Игрок "Алавеса" Виктор Сиснерос Лагуардия удвоил преимущество каталонцев, отправив мяч в свои ворот. У гостей отличился форвард Хонатан Кальери.

"Эспаньол" набрал 41 очко и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Алавес" с 45 баллами занимает 7-ю строчку.

Чемпионат Испании.

Лига 1

32-й тур

"Эспаньол" – "Алавес" – 2:1 (1:0)

Голы: Педроса, 19 (1:0). Лагуардия, 47 – в свои ворота (2:0). Кальери, 56 (2:1).

"Эспаньол": Диего Лопес, Росалес (Хави Лопес, 28), Налду, Эрмосо, Педроса, Виктор Санчес, Дардер, Рока, Мелендо (О.Дуарте, 85), У Лэй (Серхио Гарсия, 63), Борха Иглесиас.

"Алавес": Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Р.Дуарте, Брашанац (Вакасо, 79), Гарсия, Борха Бастон (Ролан, 68), Инуи (Твумаси, 79), Кальери, Хони.

Предупреждения: Налду, 21. Р.Дуарте, 39. Дардер, 53. Лагуардия, 79. Рока, 84.

Судья: Иглесиас Вильянуэва (Испания).

13 апреля. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион "RCDE Stadium (Power8)".