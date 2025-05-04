«Бетис» вырвал победу над «Эспаньолом», Антони забил победный гол

«Бетис» на выезде переиграл «Эспаньол» в матче 34-го тура испанской ла лиги — 2:1.

Счет на 28-й минуте открыл форвард хозяев Роберто Фернандес. На 85-й минуте гости отыгрались благодаря голу Джованни Ло Сельсо. Победный гол в концовке забил Антони.

«Бетис» (57 очков) остается на шестом месте в ла лиге. «Эспаньол» (39) идет 14-м в турнирной таблице.