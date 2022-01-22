«Бетис» одержал вторую победу подряд, обыграв «Эспаньол»

«Эспаньол» проиграл «Бетису» со счетом 1:4 в матче 22-го тура чемпионата Испании.

В составе гостей дубль оформил Борха Иглесиас, по одному голу забили Родригес и Виллиан Жозе.

Единственный мяч в команде хозяев забил форвард Гомес Рауль де Томас.

«Бетис» набрал 40 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» находится на 11-м месте, имея на счету 27 очков.