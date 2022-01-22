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Сегодня, 00:53

«Бетис» одержал вторую победу подряд, обыграв «Эспаньол»

Анна Горшкова
Корреспондент

«Эспаньол» проиграл «Бетису» со счетом 1:4 в матче 22-го тура чемпионата Испании.

В составе гостей дубль оформил Борха Иглесиас, по одному голу забили Родригес и Виллиан Жозе.

Единственный мяч в команде хозяев забил форвард Гомес Рауль де Томас.

«Бетис» набрал 40 очков и продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Эспаньол» находится на 11-м месте, имея на счету 27 очков.

Испания. Лига 1. 22-й тур
21 янв, 23:00. RCDE Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:4
Бетис
Голы
Рауль де Томас, 14 (1:0), Борха Иглесиас, 31 (1:1), Родригес, 36 (1:2), Борха Иглесиас, 53 (1:3), Виллиан Жозе, 76 (1:4)
Эспаньол
Диего Лопес Педроса Калеро (Давид Лопес, 46 ) Хиль Гомес Морланес (Баре, 69 ) Дардер Мелендо (Лорен Морон, 61 ) Пуадо (Вилена, 84 ) Рауль де Томас Алейш Видаль (Эмбарба, 61 )
Бетис
Браво Алекс Морено Пеццела (Виктор Руис, 84) Сабали Гонсалес Фекир Каналес (Гуардадо, 84) Виллиам Карвалью (Камараса, 84) Родригес Хуанми (Тельо, 59) Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 74)
Предупреждения
Морланес 60, Рауль де Томас 79  -  Пеццела 33, Хуанми 43, Борха Иглесиас 65, Виллиам Карвалью 79
Удаления
Рауль де Томас 81 (вторая ж.к)
Судьи
Рохас

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • betonsuccess.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм

П1

26%

1.94

Обе забьют - да

21%

1.64

X2

12%

1.92
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм

Обе забьют - да

21%

1.95

П1

19%

1.66

Ф2 (+1.0)

16%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Ювентус

ТБ 2.0

24%

1.46

1X

23%

1.49

П2

14%

2.75
Футбол
ФК Бетис
ФК Эспаньол
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 45-18 49
2
 Севилья 21 13 6 2 32-14 45
3
 Бетис 22 12 4 6 41-25 40
4
 Атлетико 20 9 6 5 33-24 33
5
 Р. Сосьедад 20 9 6 5 22-21 33
6
 Барселона 20 8 8 4 31-23 32
7
 Р. Вальекано 20 9 4 7 27-21 31
8
 Вильярреал 21 7 8 6 33-23 29
9
 Валенсия 21 7 8 6 33-33 29
10
 Атлетик 21 6 10 5 20-17 28
11
 Эспаньол 22 7 6 9 26-30 27
12
 Сельта 21 7 5 9 24-23 26
13
 Осасуна 21 6 7 8 20-27 25
14
 Гранада 21 5 9 7 26-31 24
15
 Эльче 21 5 7 9 21-28 22
16
 Хетафе 21 5 6 10 17-23 21
17
 Мальорка 20 4 8 8 17-30 20
18
 Алавес 21 4 5 12 16-34 17
19
 Кадис 21 2 9 10 17-36 15
20
 Леванте 20 1 8 11 21-41 11
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38 тур
21.01 23:00
Эспаньол – Бетис
 1 : 4
22.01 16:00
Леванте – Кадис
 - : -
22.01 18:15
Вильярреал – Мальорка
 - : -
22.01 20:30
Севилья – Сельта
 - : -
22.01 23:00
Атлетико – Валенсия
 - : -
23.01 16:00
Гранада – Осасуна
 - : -
23.01 18:15
Реал – Эльче
 - : -
23.01 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
23.01 20:30
Р. Сосьедад – Хетафе
 - : -
23.01 23:00
Алавес – Барселона
 - : -
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Реал

 17
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 16 1 4
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 21 1 3
Джене Даконам

Джене Даконам

Хетафе

 19 1 6
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