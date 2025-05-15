«Эспаньол» и «Барселона» встретятся в чемпионате Испании 15 мая

«Эспаньол» и «Барселона» сыграют в 36-м туре чемпионата Испании в четверг, 15 мая. Матч пройдет на стадионе «Стэйдж Фронт Стэдиум» в Барселоне (Каталония) и начнется в 22.30 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Эспаньол» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Каталонское дерби «Эспаньол» — «Барселона» в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция начнется за 15 минут до стартового свистка.

Также матчи из эфира «Матч ТВ» можно смотреть на онлайн-платформах «Okko Спорт» и «Кинопоиск» (в окне с федеральными телеканалами).

Чемпионат Испании. Ла лига. 36-й тур.

15 мая 2025, 22:30. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)

В 35 турах ла лиги «попугаи» набрали 39 очков и расположились над зоной вылета, на 16-м месте в таблице. У «Барсы» — 82 очка и первая строчка, в случае победы сине-гранатовые оформят свое 28 чемпионство.

Предыдущим соперником «Эспаньола» был «Леганес» (2:3), «Барселона» в выходные обыграла ближайших преследователей из «Реала» (4:3).