18 августа, 00:26

«Эспаньол» победил «Атлетико» в стартовом туре ла лиги

Сергей Ярошенко

«Эспаньол» на своем поле обыграл «Атлетико» в матче 1-го тура ла лиги — 2:1.

У хозяев голами отметились защитник Мигель Рубио на 73-й минуте и нападающий Пере Милья на 84-й минуте.

У мадридского клуба единственный забитый мяч на счету форварда Хулиана Альвареса (37-я минута).

Чемпионат Испании. Ла лига. 1-й тур.
17 августа, 22:30. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
2:1
Атлетико

