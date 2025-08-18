«Эспаньол» победил «Атлетико» в стартовом туре ла лиги
«Эспаньол» на своем поле обыграл «Атлетико» в матче 1-го тура ла лиги — 2:1.
У хозяев голами отметились защитник Мигель Рубио на 73-й минуте и нападающий Пере Милья на 84-й минуте.
У мадридского клуба единственный забитый мяч на счету форварда Хулиана Альвареса (37-я минута).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Реал
|12
|10
|1
|1
|26-10
|31
|
2
|Барселона
|13
|10
|1
|2
|36-15
|31
|
3
|Вильярреал
|13
|9
|2
|2
|26-11
|29
|
4
|Атлетико
|12
|7
|4
|1
|24-11
|25
|
5
|Бетис
|12
|5
|5
|2
|19-13
|20
|
6
|Эспаньол
|12
|5
|3
|4
|15-15
|18
|
7
|Хетафе
|12
|5
|2
|5
|12-14
|17
|
8
|Атлетик
|13
|5
|2
|6
|12-17
|17
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|4
|4
|5
|17-18
|16
|
10
|Сельта
|13
|3
|7
|3
|16-18
|16
|
11
|Севилья
|12
|5
|1
|6
|18-19
|16
|
12
|Алавес
|13
|4
|3
|6
|11-12
|15
|
13
|Р. Вальекано
|12
|4
|3
|5
|12-14
|15
|
14
|Эльче
|12
|3
|6
|3
|13-14
|15
|
15
|Валенсия
|13
|3
|4
|6
|12-21
|13
|
16
|Мальорка
|13
|3
|3
|7
|13-20
|12
|
17
|Осасуна
|13
|3
|2
|8
|10-16
|11
|
18
|Жирона
|12
|2
|4
|6
|11-24
|10
|
19
|Леванте
|13
|2
|3
|8
|16-24
|9
|
20
|Овьедо
|12
|2
|2
|8
|7-20
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|21.11
|23:00
|Валенсия – Леванте
|1 : 0
|22.11
|16:00
|Алавес – Сельта
|0 : 1
|22.11
|18:15
|Барселона – Атлетик
|4 : 0
|22.11
|20:30
|Осасуна – Р. Сосьедад
|1 : 3
|22.11
|23:00
|Вильярреал – Мальорка
|2 : 1
|23.11
|16:00
|Овьедо – Р. Вальекано
|- : -
|23.11
|18:15
|Бетис – Жирона
|- : -
|23.11
|20:30
|Хетафе – Атлетико
|- : -
|23.11
|23:00
|Эльче – Реал
|- : -
|24.11
|23:00
|Эспаньол – Севилья
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|8
|
|
Ферран Торрес
Барселона
|7
|П
|
|
Маркус Рэшфорд
Барселона
|7
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|6
|
|
Луис Милья
Хетафе
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Гайя
Валенсия
|11
|1
|4
|
|
Пере Милья
Эспаньол
|10
|1
|3
|
|
Дин Хейсен
Реал
|10
|1
|3
Новости