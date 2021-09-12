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«Атлетико» вырвал победу в матче с «Эспаньолом» на 99-й минуте

17:01
12 сентября. «Эспаньол» — «Атлетико» — 1:2. Фото ФК «Атлетико».
12 сентября. «Эспаньол» — «Атлетико» — 1:2. Фото ФК «Атлетико».
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«Эспаньол» принимал «Атлетико» в матче 4-го тура чемпионата Испании. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу «матрасников».

Причем мадридцы забили победный гол на девятой добавленной ко второму тайму минуте. Голом отметился Тома Лемар.

В составе «Атлетико» первый матч после возвращения провел нападающий Антуан Гризманн.

Чемпионат Испании. Лига 1

4-й тур

«Эспаньол» — «Атлетико» — 1:2 (1:0)

Голы: Рауль де Томас, 40 (1:0). Феррейра-Карраско, 79 (1:1). Лемар, 90+9 (1:2).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Калеро (Рекасенс, 46), Педроса, Хиль, Дардер, Мелендо (Баре, 58), Морланес (Лорен Морон, 58), Алейш Видаль (Меламед, 75), Эмбарба, Рауль де Томас (Димата, 83).

«Атлетико»: Облак, Савич, Триппьер (Лоди, 46), Фелипе, Эрмосо (Кондогбья, 46), Коке, Льоренте, Суарес (Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 59), Феррейра-Карраско, Корреа (Лемар, 46).

Предупреждения: Эрмосо, 31. Кондогбья, 82. Феррейра-Карраско, 90+8. Жоау Феликс, 90+11. Меламед, 90+11.

Судья: Мартинес Мунуэра (Испания).

12 сентября. Корнелья-де-Льобрегат. Стадион «РКДЭ Стэдиум».

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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32%

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ТБ 2.5

25%

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Ф1 (-1)

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17%

1.63
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Спартак 3
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П1

34%

1.53

ИТБ1 (1.5)

20%

1.71

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Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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