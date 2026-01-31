«Алавес» победил «Эспаньол» на выезде
«Алавес» победил «Эспаньол» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании — 2:1.
У гостей забитыми голами отметились Антонио Бланко и Лукас Бойе, у хозяев забил Роберто Фернандес.
У «Эспаньола» серия из пяти матчей без побед (четыре поражения и одна ничья). Он занимает пятое место в таблице чемпионата Испании с 34 очками после 22 игр. «Алавес» выиграл второй матч подряд и идет на 10-м месте (25 очков после 22 встреч).
В следующем туре «Эспаньол» 9 февраля примет «Вильярреал». «Алавес» 7 февраля сыграет на своем поле с «Хетафе».
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|Барселона
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2
|Реал
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|0
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|0-0
|0
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3
|Вильярреал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Атлетико
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Бетис
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Сельта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Хетафе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Р. Вальекано
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Валенсия
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|0
|0-0
|0
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10
|Р. Сосьедад
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Эспаньол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Атлетик
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Севилья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Алавес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эльче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Леванте
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Осасуна
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Расинг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Депортиво
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Малага
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|15.08
|20:30
|Алавес – Хетафе
|- : -
|15.08
|22:30
|Севилья – Р. Вальекано
|- : -
|16.08
|18:00
|Расинг – Вильярреал
|- : -
|16.08
|20:00
|Эспаньол – Леванте
|- : -
|16.08
|22:30
|Сельта – Осасуна
|- : -
|17.08
|22:00
|Депортиво – Эльче
|- : -
|19.08
|22:00
|Атлетико – Малага
|- : -
|25.08
|22:00
|Валенсия – Бетис
|- : -
|26.08
|22:00
|Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|27.08
|22:00
|Барселона – Атлетик
|- : -
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