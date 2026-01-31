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31 января, 00:58

«Алавес» победил «Эспаньол» на выезде

Павел Лопатко

«Алавес» победил «Эспаньол» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У гостей забитыми голами отметились Антонио Бланко и Лукас Бойе, у хозяев забил Роберто Фернандес.

У «Эспаньола» серия из пяти матчей без побед (четыре поражения и одна ничья). Он занимает пятое место в таблице чемпионата Испании с 34 очками после 22 игр. «Алавес» выиграл второй матч подряд и идет на 10-м месте (25 очков после 22 встреч).

В следующем туре «Эспаньол» 9 февраля примет «Вильярреал». «Алавес» 7 февраля сыграет на своем поле с «Хетафе».

Чемпионат Испании. Ла лига. 22-й тур.
30 января, 23:00. Stage Front Stadium (Корнелья-де-Льобрегат)
Эспаньол
1:2
Алавес

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ФК Алавес
ФК Эспаньол
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
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17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
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