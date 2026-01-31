«Алавес» победил «Эспаньол» на выезде

«Алавес» победил «Эспаньол» в гостевом матче 22-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У гостей забитыми голами отметились Антонио Бланко и Лукас Бойе, у хозяев забил Роберто Фернандес.

У «Эспаньола» серия из пяти матчей без побед (четыре поражения и одна ничья). Он занимает пятое место в таблице чемпионата Испании с 34 очками после 22 игр. «Алавес» выиграл второй матч подряд и идет на 10-м месте (25 очков после 22 встреч).

В следующем туре «Эспаньол» 9 февраля примет «Вильярреал». «Алавес» 7 февраля сыграет на своем поле с «Хетафе».