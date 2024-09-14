Хет-трик Пуадо принес «Эспаньолу» победу над «Алавесом»

«Эспаньол» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 3:2.

Хет-трик оформил нападающий хозяев Хави Пуадо. Испанец забил с игры на 21-й и 56-й минуте, а также реализовал пенальти на 63-й.

У гостей забили Томаш Конечны (35-я минута) и Науэль Теналья (68-я).

«Эспаньол» (7 очков) поднялся на седьмое место в ла лиге. «Алавес» (7) идет шестым в турнирной таблице.