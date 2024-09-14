Хет-трик Пуадо принес «Эспаньолу» победу над «Алавесом»
«Эспаньол» на своем поле обыграл «Алавес» в матче 5-го тура испанской ла лиги — 3:2.
Хет-трик оформил нападающий хозяев Хави Пуадо. Испанец забил с игры на 21-й и 56-й минуте, а также реализовал пенальти на 63-й.
У гостей забили Томаш Конечны (35-я минута) и Науэль Теналья (68-я).
«Эспаньол» (7 очков) поднялся на седьмое место в ла лиге. «Алавес» (7) идет шестым в турнирной таблице.
Источник: Таблица ла лиги
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|11
|
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|8
|
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|
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|1
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|
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|
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|1
|2
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|2
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|13.09
|22:00
|
Бетис – Леганес
|2 : 0
|14.09
|15:00
|
Мальорка – Вильярреал
|1 : 2
|14.09
|17:15
|
Эспаньол – Алавес
|3 : 2
|14.09
|19:30
|
Севилья – Хетафе
|- : -
|14.09
|22:00
|
Р. Сосьедад – Реал
|- : -
|15.09
|15:00
|
Сельта – Вальядолид
|- : -
|15.09
|17:15
|
Жирона – Барселона
|- : -
|15.09
|19:30
|
Лас-Пальмас – Атлетик
|- : -
|15.09
|22:00
|
Атлетико – Валенсия
|- : -
|16.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Осасуна
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|4
|
|
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|3
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Оскар Мингеса
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Вильярреал
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|К
|Ж
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Ферлан Менди
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|1
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Микель Ойярсабаль
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|1
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