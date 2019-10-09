Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич отметил, что ему тяжело не попадать в состав клуба.

— Я хочу играть, а не просто быть частью команды, — сказал Ракитич. — Приложу все усилия, чтобы изменить текущую ситуацию. Мой контракт рассчитан еще на два года, и нет команды лучше, чем «Барселона», это лучший клуб мира, но я должен играть, а не только гулять по улицам и пляжу.

Я общался с людьми в клубе, и все знают, что у меня были другие варианты. Хочу поблагодарить болельщиков за их поддержку на выходных, но если ничего не изменится, мне придется вновь обсудить свою ситуацию.

Ракитич перешел в «Барселону» в 2014 году из «Севильи». В сезоне-2018/19 на его счету 54 матча и 5 мячей. В этом сезоне он выходил на поле только в шести матчах, проводя в среднем на поле по полчаса. Его контракт с каталонским клубом действует до 30 июня 2021 года, а его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

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