Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о нюансах судейства в чемпионате Испании.

— Судьи в ла лиге не очень хорошо говорят на английском, — отметил Смолов. — А получил одну желтую за разговоры с судьей. Если на них наезжать и грубо говорить, то они сразу дают желтую. Я в матче с «Хетафе» стоял на бровке и ругал бокового судью, прибежал главный и дал мне желтую. Он со мной говорил на испанском, я ответил на русском. Хорошо пообщались, короче.