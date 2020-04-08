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«Если на них наезжать и грубо говорить, то они сразу дают желтую». Смолов — о судьях чемпионата Испании

18:53
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Нападающий «Сельты» Федор Смолов в Instagram-эфире Александра Кержакова рассказал о нюансах судейства в чемпионате Испании.

— Судьи в ла лиге не очень хорошо говорят на английском, — отметил Смолов. — А получил одну желтую за разговоры с судьей. Если на них наезжать и грубо говорить, то они сразу дают желтую. Я в матче с «Хетафе» стоял на бровке и ругал бокового судью, прибежал главный и дал мне желтую. Он со мной говорил на испанском, я ответил на русском. Хорошо пообщались, короче.

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