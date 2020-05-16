Эскудеро может вернуться в «Хетафе»

Защитник «Севильи» Серхио Эскудеро может в ближайшее время стать игроком «Хетафе», сообщает AS.

Игрок недоволен своим положением в «Севилье» и хочет вернуться в бывший клуб, чтобы иметь регулярную игровую практику. Он уже согласовал личные условия с Хетафе.

Эскудеро перешел в «Севилью» в 2015 году именно из «Хетафе» за 3 миллиона евро. В текущем сезоне 30-летний испанец провел 16 матчей за «рохибланкос», отличившись одной голевой передачей.