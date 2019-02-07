Эсекьель Паласиос: "Реал"? Я на 100 процентов в "Ривер Плейт"

Полузащитник "Ривер Плейт" Эсекьель Паласиос, на которого нацелился "Реал", заявил, что думает только о выступлениях за свою команду.

- Я очень счастлив от того, что мне удалось достичь в составе команды, фанатом которой я являюсь. Горд тем, что выступаю за нее, - приводит слова Паласиоса Diario AS. - Марсело Галлардо, наш главный тренер, постоянно говорил со мной, когда появилась информация об интересе "Реала". Он помогал мне, говорил, что, если мне нужно будет с ним посоветоваться, он всегда придет на помощь. Стараюсь не забивать всем этим голову, несмотря на то, что "Реал" - это великий клуб. Я на 100 процентов в "Ривер Плейт".

Ранее сообщалось, что мадридцы готовы были купить 20-летнего хавбека за 20 миллионов евро, но отказался переходить в стан "королевского" клуба в январе.