Эрнесто Вальверде: "Я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Алавесом" в матче 34-го тура чемпионата Испании (2:0) отметил, что рад приближающейся победе в турнире. Если в среду "Атлетико" не сможет обыграть "Валенсию", каталонцы досрочно гарантируют себе чемпионство.

- Очень важно, что мы получили три очка, но нужно оставаться сосредоточенными, - цитирует Football Espana Вальверде. - Сегодняшняя победа приблизила нас к завоеванию чемпионского титула, что приносит огромную радость после стольких месяцев погони за ним. Я просто счастлив, что снова могу стать чемпионом, но "Атлетико" будет сражаться до конца.