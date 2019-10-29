Эрнесто Вальверде: «Я не знал, что Гризманн летал в Нью-Йорк»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде не знал, что его нападающий Антуан Гризманн летал в Нью-Йорк, чтобы посетить матч НБА между «Бруклином» и «Нью-Йорком». Француз воспользовался переносом матча с «Реалом», чтобы слетать в США.

— Свободное время используется для того, чтобы отдыхать, — цитирует AFP Вальверде, которого спросили о том, как он относится к поездке Гризманна. — Каждый сам решает, что ему подходит. Но в любом случае спасибо за информацию, потому что я не знал о его поездке.