Эрнесто Вальверде: "Валенсия" была очень эффективна"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде - о матче с "Валенсией" (1:2) в финале Кубка Испании.

- Тренеры всегда хотят изменить ситуацию. Если бы я выбирал между поражением в финале или четвертьфинале, я выбрал бы финал, - цитирует специалиста Marca. - Если бы выбирал между вылетом в 1/4 или 1/2 финала Лиги чемпионов, то я выбрал бы полуфинал. "Валенсия" отлично играет на контратаках, они были очень эффективны. Мы играли на их половине и легко проникали в зоны перед их штрафной, но нам не хватало остроты, чтобы завершить наши действия. Матч с "Ливерпулем"? Это были две разные игры. Мы можем праздновать победу в чемпионате. У нас были ожидания, которые нам не удалось воплотить. Мы хотели выиграть все, это в крови у победителей. Но всегда кто-то должен проиграть.

"Барселона" в завершившемся сезоне выиграла чемпионат Испании, а в Лиге чемпионов дошла до полуфинала, где уступила "Ливерпулю" (3:0, 0:4).

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