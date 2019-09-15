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Эрнесто Вальверде: «Уверен в прогрессе Фати»

02:27
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Валенсией» в 4-м туре чемпионата Испании (5:2) предсказал блестящее будущее для нападающего Ансу Фати. 16-летний игрок является самым молодым бомбардиром каталонцев.

— Ансу Фати — игрок, у которого есть нечто действительно особенное, — цитирует Football Espana Вальверде. — Он очень сосредоточен на своем росте, и я уверен в его прогрессе. Как Фати будет расти, зависит только от него. Он хорошо приспособился к тому, чтобы быть с первой командой, но должен продолжать усердно работать.

Барселона — Валенсия

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