Эрнесто Вальверде: «Теперь «Барселона» гораздо счастливее»
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал разгромную победу над «Севильей» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Испании.
— Результат достигнут, — приводятся слова Вальверде в Twitter El Chiringito TV. — У нас было много моментов по сравнению с соперником. Смогли пройти через сложные матчи. Теперь мы гораздо счастливее.
Не знал, что Месси забил первый гол в сезоне. Он всегда так много забивает, что яне думал об этом.
Удаление Дембеле? Не знаю, что он сказал судье, чтобы его удалили. Нечасто услышишь, чтобы он говорил по-испански.
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