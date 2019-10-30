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Эрнесто Вальверде: «Талант Месси не сравним ни с кем другим в футболе»

03:39
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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Вальядолидом» в 11-м туре чемпионата Испании (5:1) отметил игру нападающего Лионеля Месси. Аргентинец оформил дубль и сделал две голевые передачи.

— Не знаю, что сказать о Месси, — цитирует Football Espana Вальверде. — Мы всегда знаем, что он будет там, где нужен. Он всегда играет важную роль в нужное время. Его талант не сравним ни с кем другим в футболе.

Барселона — Вальядолид

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