Эрнесто Вальверде: «Талант Месси не сравним ни с кем другим в футболе»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Вальядолидом» в 11-м туре чемпионата Испании (5:1) отметил игру нападающего Лионеля Месси. Аргентинец оформил дубль и сделал две голевые передачи.

— Не знаю, что сказать о Месси, — цитирует Football Espana Вальверде. — Мы всегда знаем, что он будет там, где нужен. Он всегда играет важную роль в нужное время. Его талант не сравним ни с кем другим в футболе.

Чемпионат Испании: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирная таблица, обзоры матчей