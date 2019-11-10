Эрнесто Вальверде: «С Месси все возможно»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после победы над «Сельтой» (4:1) в матче 13-го тура чемпионата Испании поделился мнением о капитане команды Лионеле Месси. Он оформил хет-трик, два гола забил после штрафных ударов.

— С Лео все возможно, — цитирует испанского специалиста Marca. — Штрафные удары это то, что он освоил до совершенства. Из-за этого противник не может совершать фолы возле своей штрафной площади. Если они это сделают, мы попытаемся воспользоваться.

После поражения приятно выиграть. Тем более в такой команде, как наша. На днях мы потерпели сокрушительное поражение, и сегодня нам нужна была победа.

Мы всегда терпеливы, с Гризманном и со всеми остальными. Впереди много игр. Должны поддерживать наших игроков после хороших и плохих матчей. Это работа.

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