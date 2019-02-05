Эрнесто Вальверде: "Рисковать Месси я не хочу"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что пока не знает, сыграет ли Лионель Месси в первом матче 1/2 финала Кубка Испании с "Реалом". Встреча состоится 6 февраля на "Камп Ноу".

– Если Лео будет хорошо себя чувствовать, он сыграет, а если нет – не выйдет на поле, – цитирует AFP Вальверде. – Есть еще тренировка. Посмотрим, как он себя будет ощущать. Сможет ли он полностью отработать. На основании этого примем решение.

Иногда нам приходится ждать до последнего. Такое бывало и раньше. Но рисковать своей звездой я не хочу. Впереди у нас много матчей.