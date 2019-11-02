Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде выразил сожаление по поводу поражения от «Леванте» (1:3) в матче чемпионата Испании. «Барселона» пропустила во втором тайме три мяча за семь минут.

— Пропустить два мяча за две минуты — это очень больно, — цитирует AFP Вальверде. — Но при счете 1:2 мы еще были в игре, оставался всего один гол для ничьей. А счет 1:3 нас подкосил. Особенно с учетом впоследствии отмененного гола Месси. Мы могли вернуться в игру.

У нас есть определенные проблемы в выездных матчах. Дома мы играем хорошо, но в гостях против нас играют так, что приходится пострадать. В первом тайме мы более-менее контролировали матч. А когда соперник вышел вперед, было трудно вернуться. Это не наш день.