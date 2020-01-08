Эрнесто Вальверде: «Предпочел бы старый формат Суперкубка Испании»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед полуфиналом Суперкубка Испании против «Атлетико» заявил, что старый формат турнира ему нравился больше. Ранее в Суперкубке играли чемпион и обладатель Кубка страны, в этом сезоне четыре команды (включая «Валенсию» и «Реал») проведут турнир в Саудовской Аравии по формату «Финала четырех».

— Мы знаем, какой «Атлетико» сложный соперник, мы уже видели это в последней матче ла лиги, — цитирует BarcelonaFI Вальверде. — Сыграет ли Видаль в стартовом составе? Посмотрим завтра. Я рассчитываю на него. Он будет на поле или на скамейке. Нас не волнует интерес других команд.

Новый формат? Это мой пятый Суперкубок Испании. В трех из них я играл на поле соперника. Странно, когда турнир проходит с четырьмя командами. Будь у меня выбор, я бы предпочел предыдущий формат.

Также тренер прокомментировал опоздание команды на тренировку и пресс-конференцию. Ранее стало известно, что автобус с игроками «Барсы» приехал не на тот стадион, после чего попал в пробку.

— Мне кажется, доставшийся нам водитель был немного некомпетентен, — сказал Вальверде.