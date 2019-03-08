Эрнесто Вальверде: "Однажды женщина будет руководить мужской футбольной командой"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде в Международный женский день предположил, что в будущем женщины могут возглавить мужские футбольные команды, сообщает Mundo Deportivo.

– Сделан большой шаг, женщин в футболе становится все больше, процесс не остановить. Также сейчас все больше женщин-судей – главных и линейных.

Возможно, однажды здесь будет сидеть женщина, которая будет руководить мужской командой, кто знает.

В мужском футболе по-прежнему распространены грубые и сексистские оскорбления? Это зависит от воспитания человека, – приводит слова Вальверде Mundo Deportivo.

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