Эрнесто Вальверде: "Не жалею о том, какой состав выбрал на матч с "Севильей"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде не жалеет, что применил сильную ротацию состава в первом матче 1/4 финала Кубка Испании. В результате его команда проиграла "Севилье" со счетом 0:2.

– Мы проводим ротацию, потому что в прошлом сезоне поплатились, не сделав этого, – цитирует Marca Вальверде. – Это лучшее решение. Конечно, оно связано с риском, но я должен его принимать как тренер. Не жалею о том, какой выбор сделал.

У нас традиция побеждать в Кубке Испании. Порой его значение недооценивают, пока не перестанут выигрывать. Мы не считаем, что это противостояние окончено. У нас есть уверенность в том, что все можно изменить.