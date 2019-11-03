Эрнесто Вальверде не думает об отставке

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде после поражения от «Леванте» (1:3) в 12-м туре чемпионата Испании отметил, что не думает об отставке. По его словам, команда еще ответит на неудачу.

— Это просто поражение, — приводит слова Вальверду Football Espana. — Конечно же, не причин, чтобы я думал об отставке. Игроки в прошлом уже отвечали на подобные ситуации. Они напряженно работают. Я очень доволен. Мы всегда реагируем на подобные ситуации. Мы сохраняем спокойствие, так как сделаем это вновь.