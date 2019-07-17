Эрнесто Вальверде: "Мы многого ждем от Гризманна"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что многого ждет от новичка команды Антуана Гризманна. 28-летний француз был приобретен каталонцами у "Атлетико" за 120 миллионов евро.

– Мы очень на него рассчитываем, потому что это молодой игрок с большим опытом, – цитирует AFP Вальверде. – Мы ждем от него многого. Он способен нам дать много пользы. У Гризманна большой опыт игры в Испании. Он очень быстрый, способен находить свободные зоны и реализовывать моменты. Мы знаем, чего он стоит и на что способен.