Эрнесто Вальверде: "Мы - "Барселона", нам нужно иметь лучший состав"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3) считает, что команда нуждается в усилении. По его словам, он еще не успел оценить потенциал нынешнего состава.

- Мы – "Барселона", нам нужно иметь лучший состав, поэтому до 31 августа у нас еще есть время, - цитирует Marca Вальверде. - Трансферное окно открыто, но, несмотря на это поражение, я еще не до конца смог оценить потенциал нынешнего состава. Но изменения, конечно, будут. Мы хотим, чтобы у нас была сильная команда.