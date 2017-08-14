Эрнесто Вальверде: "Мы - "Барселона", нам нужно иметь лучший состав"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после матча за Суперкубок Испании против "Реала" (1:3) считает, что команда нуждается в усилении. По его словам, он еще не успел оценить потенциал нынешнего состава.
- Мы – "Барселона", нам нужно иметь лучший состав, поэтому до 31 августа у нас еще есть время, - цитирует Marca Вальверде. - Трансферное окно открыто, но, несмотря на это поражение, я еще не до конца смог оценить потенциал нынешнего состава. Но изменения, конечно, будут. Мы хотим, чтобы у нас была сильная команда.
Slim Taller
Да ладно.всё залетало... А когда Карвахаль бил в пустые ворота,но защитник каким-то чудом отбил?! Бэйл не в лучшей форме,а то хотя-бы один положил.Роналду,перед тем как забить, момент не использовал.Про "Реал ни в чём не уступал" просто смешно читать.По уровню игры Реал заметно превосходил Барсу.Моменты Барсы спонтанные,особой красоты в них не было.Пяточки Марсело,Иско и Роналду смотрелись куда эстетичнее.
13:41 14 августа
hant64
Барса не была безнадёжна, но Реал ни в чём не уступал. К тому же, у сливочных всё залетало, второй и третий мячи тому доказательство - такие не часто забивают, особенно третий. Но судья явно не соответствовал уровню команд, ему бы где-нибудь в деревнях испанских судить, а такие матчи рановато.
12:12 14 августа