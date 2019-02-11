Эрнесто Вальверде: "Месси в полном порядке и сыграл на 100 процентов"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился мнением о нулевом ничейном результате в игре 24-го тура чемпионата Испании против "Атлетика"​, сообщает Твиттер El Chiringuito TV.

– Это был тяжелый матч, особенно первый тайм. Мы ожидали, что игра будет проходить на более высоких скоростях. Усталость? Если вы выигрываете, усталость проходит, а если вы не выигрываете, то это кажется препятствием. У нас была напряженная неделя, но мы не хотим оправдываться.

Месси в полном порядке и сыграл на 100 процентов. Если он играет, значит он уверен в себе. Во втором тайме у "Атлетика" была очень хорошая возможность, какой не было у нас.

"Барселона" была первой на прошлой неделе, мы оставались на первом месте на этой неделе. Если не ошибаюсь, мы продолжим лидировать в чемпионате и на следующей неделе, – приводит слова Вальверде Твиттер El Chiringuito TV.

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