Эрнесто Вальверде: "Месси психологически хорошо справляется с ситуацией"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал ситуацию с восстановлением капитана команды Лионеля Месси. Аргентинец продолжает восстанавливаться после травмы. 6 февраля он провел полчаса в игре 1/2 финала Кубка Испании против "Реала" (1:1). Ближайший матч "Барса" проведет 10 февраля с "Атлетиком".

- Месси психологически хорошо справляется с ситуацией, - цитирует официальный Твиттер "Барселоны" Вальверде. - Сыграет ли он в воскресенье? Посмотрим. Для кубковой игры мы не хотели рисковать им, сейчас аналогичная ситуация. Если он будет в порядке, то сыграет.

С потерей Артура мы лишились игрока, дающего нам контроль игры. Травмы вроде такой всегда непредсказуемы.