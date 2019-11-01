Эрнесто Вальверде: «Игроки не говорили мне о пересмотре контрактов для возвращения Неймара»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде на пресс-конференции перед матчем 12-го тура чемпионата Испании против «Леванте» прокомментировал слова защитника Жерара Пике, который ранее признался, что игроки каталонцев были готовы пересмотреть контракты ради перехода форварда Неймара из «ПСЖ» летом.

«Игроки были готовы пойти на уменьшение зарплаты для возвращения Неймара? Я об этом не знал, — приводит слова Вальверде журналистка beIN Sports USA Ана Кобос. — И при этом они не предложили мне сделать тоже самое».

Матч «Леванте» — «Барселона» пройдет 2 ноября.

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