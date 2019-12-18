Эрнесто Вальверде: «Футбол должен объединять людей»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде перед перенесенным матчем 10-го тура чемпионата Испании против «Реала» заявил, что испанской федерации футбола не стоило переносить дату встречи.

— Футбол должен объединять людей, — цитирует Вальверде Marca. — Почему матч был перенесен? Тогда мне казалось, что лучше было все равно провести игру. Придерживаюсь этой точки зрения и по сей день.

Изначально матч должен был пройти 26 октября в столице Каталонии, однако он перенесен из-за политической обстановки в регионе и многочисленных беспорядков.